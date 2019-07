Musik : Moseloperette ist nach wie vor beliebt

Zeltingen-Rachtig Auf dem historischen Zeltinger Marktplatz hat die diesjährige Spielreihe des Schauspiels Zeltinger Himmelreich begonnen. 300 Besucher waren von der Premiere begeistert.

Die insgesamt sechs Aufführungen der Moseloperette geben den gastronomischen Betrieben in Zeltingen-Rachtig weitere Impulse. „Die Gastronomie profitiert massiv“, sagt Elke Schwaab von der Tourist-Information. So kommen in diesem Jahr Gruppen aus dem Münsterland und aus Thüringen extra wegen der Moseloperette nach Zeltingen-Rachtig. „Die verweilen dann auch mehrere Tage dort,“ sagt Elke Schwaab von der Zeltinger Tourist-Info. Zudem gebe es zahlreiche Einzelpersonen und Gruppen, die regelmäßig alle zwei Jahre zur Moseloperette kommen. Zur letzten Vorstellung am 27. Juli habe sich gar ein Gast angesagt, der die Operette als Kind bei der Uraufführung 1955 im Saal Nicolay erlebt habe. Einer der Gäste, die in einer Gruppe per Bus von weither angereist sind, ist Gunter Schienbein aus Rudolstadt in Thüringen. „Das Programm ist sehr gut, wir sind begeistert“, sagt er. Jemand aus dem Chor, zu dem er gehört, habe die Operette schon einmal gesehen und daraufhin die Fahrt in diesem Jahr organisiert. „Das Schauspiel hat ein sehr hohes Niveau“, sagt er.