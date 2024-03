Gütesiegel vom ADFC Vier Sterne für den Moselradweg – so sollen es fünf werden

Radfahren am Fluss ist nach wie vor beliebt. Seit den 1990er-Jahren zählt das Radfahren neben dem Wandern zu einer der wichtigsten Freizeitaktivitäten an der Mosel. Auf mehr als 248 Kilometern führt der Mosel-Radweg von der deutsch-französischen-luxemburgischen Grenze bei Perl immer entlang der Mosel durch die älteste Weinregion in Deutschland bis nach Koblenz, wo Mosel und Rhein zusammenfließen.