(red) Die Rotarier von der Mittelmosel laden für Sonntag, 5. Mai, zur Charity-Moselschifffahrt nach Schweich ein. Mit einer entspannten Schifffahrt auf der Mosel mit Livemusik, gutem Essen und Getränken mit Freunden und Gästen auf dem nicht alltäglichen Postschiff „Telegraaf IV” wird für einen guten Zweck geworben.

Der Erlös wird der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich zur Verfügung gestellt. Sie soll die musikalische Ausbildung an Grundschulen weiter verbessern. Dafür setzt sich der Club mit seiner Charity-Veranstaltung ein. Aktives Musizieren soll den Kindern Spaß machen und wird gleichzeitig den sozialen Frieden stärken. Die Kreismusikschule wurde für ihre Idee kürzlich mit dem Musikus-Preis des Landes Rheinland-Pfalz geehrt. Die Teilnahme an der Schifffahrt ist frei. Der Spendenbeitrag beträgt 75 Euro pro Person. Anmeldungen können bitte bis zum 29. April per Mail unter engel.riol@web.de erfolgen. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Kapazität des Schiffes begrenzt.

Weitere Informationen im Internet unter www.mittelmosel-wittlich.rotary.de.