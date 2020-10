Freizeit : Die Freude ist groß: Die Moseltherme ist ab Montag wieder geöffnet

Traben-Trarbach Das Traben-Trarbacher und die Sauna werden im Dezember 25Jahre alt. In den vergangenen Monaten war beides wegen Corona geschlossen.

So wurde etwa die coronabedingte Schließung des Hauses ab dem 16. März für Neuerungen im Eingangsbereich genutzt. Bodenbelag und Theke sind in einheitlicher Optik modernisiert, Eingangs-Drehkreuz und Kassensystem sind erneuert und die Wände frisch gestrichen. Alles in allem flossen an die 120 000 Euro in die Moseltherme – allein in den vergangenen Monaten.