Neue Tarife&Öffnungszeiten : Moseltherme Traben-Trarbach öffnet wieder: Was schwimmen und saunieren jetzt kostet

Traben-Trarbach Erwachsene, die in der Moseltherme Traben-Trarbach ihre Runden drehen möchten, zahlen für dieses Vergnügen jetzt mehr. Auch für die Sauna erhöht sich der Eintrittspreis. Allerdings können Besucher nicht mehr bis 24 Uhr saunieren.

Ab ins warme Nass! Die Grundreinigung ist beendet, die Moseltherme in Traben-Trarbach hat ab diesem Montag, 6. Februar, wieder geöffnet. Gute Nachricht in frostigen Zeiten: Die Wassertemperatur bleibt gleich, teilt Jens Burch, kaufmännischer Leiter der Verbandsgemeindewerke, mit. Während andere Hallenbäder sie abgesenkt hätten, um Energiekosten zu sparen, erfreue sich Traben-Trarbach am bereits 28 Grad warmen Thermalwasser. Es muss lediglich für das Therme- und Kleinkinderbecken sowie den Whirlpool noch weiter erwärmt werden.

Die höheren Heiz- und Stromkosten schlagen dennoch zu Buche, und so dreht die Verbandsgemeinde nun leicht an der Preisschraube. Die Eintrittspreise für Erwachsene steigen um 50 Cent: also für eine Stunde von 5,50 auf 6 Euro, für zwei Stunden von 7,50 auf 8 Euro und so weiter. Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren zahlen weiterhin den gleichen Preis. Die Tageskarte kostet für Kinder weiterhin 9 Euro, für Erwachsene 12,50 Euro (statt zuvor 12 Euro).