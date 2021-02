Tourismus : Im Landesvergleich: Tourismus an der Mosel verbuchte 2020 geringste Einbußen

Bernkastel-Wittlich Für das Coronajahr 2020 legt die Tourismusbranche im Land eine verheerende Bilanz vor: Doch während Regionen wie Rheinhessen rund 50 Prozent der Gäste verloren, konnten sich Mosel, Eifel und Hunsrück besser behaupten.

Die Pandemie und die damit einhergehenden Schließungen der Betriebe haben der rheinland-pfälzischen Tourismusbranche 2020 deutlich zugesetzt. Das statistische Landesamtes in Bad Ems zählte 6,05 Millionen Übernachtungsgäste im Land und damit 40 Prozent weniger als noch 2019. Das Minus bei den Übernachtungszahlen lag bei 33 Prozent. Mit 17,43 Millionen Übernachtungen unterschritt der Wert deutlich die 20-Millionen-Marke. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren fast zehn Millionen Gäste und knapp 26 Millionen Übernachtungen registriert worden.

Herbe Einschnitte mussten infolge der Betriebsschließungen während den Lockdown-Phasen im Frühjahr und zum Jahresende ausnahmslos alle Tourismusregionen hinnehmen, erklärt das Statistische Landesamt. Die Spannweiten der Abnahmen bei den Gästezahlen reichten von minus 31 bis minus 49 Prozent und bei den Übernachtungen von minus 26 bis minus 42 Prozent.

Doch Pandemie und Lockdown haben unter den zehn Tourismusregionen in Rheinland-Pfalz nicht überall die gleichen Auswirkungen gezeitigt.

Mosel-Saar Die stärksten Rückgänge verzeichneten 2020 die Regionen Rheinhessen, Ahr und Westerwald-Lahn. Dagegen verbuchte das Gebiet Mosel-Saar im Landesvergleich die geringsten Einbußen bei den Übernachtungszahlen und Gästen. Trotz zwischenzeitlicher Übernachtungsverbote für Touristen kamen knapp 1,8 Millionen Gäste. So verlor die Mosel im Vergleich zum Vorjahr 25,9 Prozent ihrer Übernachtungen und 30,6 Prozent der Gäste. Der Einschntt ist gravierend, aber wenn man die Verluste der Mosel mit denen von Rheinhessen vergleicht, könnte man fast noch sagen: Es hätte noch deutlich schlimmer kommen können. Unsere Zeitung hat sich mit Jörg Lautwein von der Ferienland Bernkastel-Kues GmbH über die herben Verluste der Tourismusbranche unterhalten. Lautwein blick tauf die gutern seiten von 2020: „In der Zeit, als wir keine Reisebeschränkungen und Übernachutngsverbote hatten, war 2020 ein sehr erfolgreiches Jahr.“ So habe die ferienregion Bernkastel-Kues sogar im stärksten monat Septembr bei der Gästezahl noch ein deutliches Plus von 16 Prozent verbucht, sagt lautwein, „was ich vorher nicht für möglich gehalten habe“. Trotdessen müsse man sagen, dass einzelne Betriebe nicht gut durch die Coronazeit gekommen seien. „Aber sobald man wieder reisen darf, wird die Mosel vor Gästen wieder übrquellen“, ist sich der Tourismusexperte sicher. Lautwein erhofft sich vom nächsten Coronagipfel am 3. März „zumindest mal einen Fahrplan für den Tourismus. Der erste April wäre wünschenswert, der erste Mai aber notwendig, sonst bekommen wir richtig Probleme im Tourismus.“ Lautwein erklärt, durch erprobte Hygienemaßnahmen könne die Toursmusbranche das Infektionsgeschehen handhaben.

Eifel Wie an der Mosel so fielen auch in der Eifel die Rückgänge nicht ganz so stark aus wie in der Pfalz, dem Rheintal sowie den Ferienregionen Westerwald-Lahn, Ahr und Rheinhessen. Die Eifel verlor 33,4 Prozent bei den Übernachtungen. Bei den Gästen betrug das Minus 38,1 Prozent. 2020 konnte die Tourismusregion 656 000 Gäste verbuchen. Verena Kartz, Leiterin der Touristinfo Wittlich- und Wittlich-Land erklärt:

Hunsrück Geringer als in der Eifel aber stärker als an der Mosel fielen die Einschnitte bei den Tourismuszahlen im Hunsrück aus. So verlor der Hunsrück im Vergleich zum Vorjahr bei Übernachtungen 32,6 Prozent und 40 Prozent der Gäste. 2020 zählte der Hunsrück damit knapp 159 000 Gäste.