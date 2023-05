Erster wichtiger Meilenstein gesetzt Zeltingen-Rachtig soll ein schöneres Moselufer bekommen – so könnte es aussehen

„Wir wollen uns weiterentwickeln. Unser gesetztes Ziel ist es, das Moselufer attraktiver zu gestalten.“, so formulierte Ortsbürgermeisterin Bianca Waters zusammenfassend die Machbarkeitsstudie (MBS), die an der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag vorgestellt wurde. Die Studie zeigte auf, was geplant und machbar ist, um das Moselvorland in Zeltingen-Rachtig attraktiver und gleichzeitig multifunktional zu gestalten.