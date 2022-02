Firmengründer : Sie suchen die passenden Musiker zu Ihrer Feier? – Wie „Moselvibes“ dabei helfen können und was die Mannheimer Pop-Akademie damit zu tun hat

Longkamp Peter Brucker aus Longkamp und Marius Herges aus Monzelfeld profitieren bei ihrer Firmengründung von einem Stipendium der Pop-Akademie Mannheim.

Firmengründer oder Start-ups, wie es in Neudeutsch heißt, haben es oft schwer. Sich mit einer neuen Geschäftsidee bekannt zu machen und Kunden zu erschließen, verschlingt Geld. Doch das fällt dem 27-jährigen Peter Brucker aus Longkamp und dem 25 Jahre alten Marius Herges aus Monzelfeld jetzt einfacher. Denn sie profitieren von einem Stipendium der Pop-Akademie in Mannheim. Sieben Projekte hat die Anstalt im vergangenen Herbst gefördert, darunter das neue Unternehmen Moselvibes der beiden jungen Männer. Die 3000 Euro, die mit dem Stipendium verbunden sind, wollen Brucker, der an der Pop-Akademie Musikbusiness studiert, und Herges, der derzeit an seinem Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft arbeitet, in ihr Marketing stecken, also in Flyer, Onlinewerbung und Plakate in Form von sogenannten Rollups. „Wir wollen auch ein Video drehen“, sagt Brucker.