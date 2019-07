Fest : Festival mit Live-Bands an der Mosel

Mosselwein-Festival Traben-Trarbach. Foto: TV/Gernot Weyrich

Traben-Trarbach (red) Traben-Trarbach feiert von Freitag, 12. Juli, bis Montag, 15. Juli, das Moselweinfestival am Moselufer in Trarbach. Am Freitag, ab 18 Uhr gibt es eine Unterwelt-Weinprobe. Treffpunkt ist im Garten des Mittelmosel-Museums.

