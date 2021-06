Wein : Edle Tropfen von der Mosel an der Alster

HAMBURG/BERNKASTEL-KUES Vor 125 Jahren wurde der historische „Ratsweinkeller zu Hamburg“ eröffnet. Zu den wichtigsten Lieferanten des bekannten Restaurants zählten mehrere große Weinhäuser aus dem Moselland.

Weithin bekannt für seine reichhaltige Auswahl an edlen Mosel- und Rheinweinen ist insbesondere das altehrwürdige Restaurant „Bremer Ratskeller“. Der angesehene Betrieb pflegt überdies als langjähriger Pächter eines eigenen Weinbergs in der Top-Steillage Erdener Treppchen eine enge Kooperation mit heimischen Winzern.

Was heute kaum noch bekannt ist: Auch der vor 125 Jahren eröffnete „Ratsweinkeller zu Hamburg“ und dessen Vorgängerbetriebe verfügten über eine besonders enge Beziehung zum Weinhandel im Moselland. Diese hing mit dem mittelalterlichen Rhein- und Moselweinmonopol der großen Ratsschänken in den Hansestädten Bremen, Lübeck und Hamburg zusammen. Das dort urkundlich festgelegte Privileg schuf die Grundlage für den historischen Handel mit Mosel- und Rheinweinen.

Erst nach jahrzehntelanger Verzögerung erfolgte im Zeitraum von 1886 bis 1897 die Errichtung eines neuen Rathauses an der Alster. Etwa ein Jahr vor der Vollendung des imposanten Neorenaissance-Baus wurde am 25. April 1896 die langersehnte Einweihung des bereits fertigen „Ratsweinkellers zu Hamburg“ gefeiert. Die bis heute erhaltene Gaststätte verfügt über mehrere prachtvolle Säle mit reichverzierten Wänden und mächtigen Gewölbedecken.

In den ersten Jahrzehnten seines Bestehens wurde das bedeutende Lokal vom langjährigen Inhaber Robert Hahn & Sohn betrieben. Seine umfangreichen Weinkarten beinhalteten alleine stets mehr als 50 verschiedene Weine aus der Region Mosel-Saar-Ruwer. Diese wurden unter anderem vom Pächterbetrieb Joh. Bapt. Sturm und den Hamburger Traditions-Weinhandlungen C. L. Jebens, D. A. Cords Söhne, von Hacht & Schultz und G. H. Wehber & Co. bezogen. Zu den wichtigsten Handelspartnern im Moselland zählten die Traben-Trarbacher Weinfirmen Rumpel & Co., J. W. Huesgen, W. Haussmann, F. und R. Langguth sowie die Trierer Weingüter Reichsgraf von Kesselstatt, Kühlwein & Co., Bischöfl. Priesterseminar und Friedrich-Wilhelm-Gymnasium.