Essen und Trinken : Ein TV-Leser erinnert sich: Schätze aus dem Weinkeller

Riesling von der Mosel – hier bei der Traubenlese – ist nach einem Erlebnis Hans Theodor Röhls liebstes Getränk geworden. Foto: dpa/Thomas Frey

Strotzbüsch TV-Leser Hans Theodor Röhl, der heute in Strotzbüsch bei Daun wohnt, erinnert sich in einem Gastbeitrag, wie er vor 50 Jahren nach einer Geschäftsreise an die Mosel zum Weinliebhaber wurde.

Vor etwa 50 Jahren wurde ich vom Biertrinker zum Weinliebhaber, und das kam so:

Als Handelsvertreter kehrte ich bei meiner Moseltour im Gasthaus in St. Aldegund (Kreis Cochem-Zell) ein. Am Abend saßen an den sechs Tischen im Lokal noch vier Herren – ebenfalls reisende Kauf­leute – und beschäftigten sich mit den üblichen Schriftsachen, die ein Vertreter zu machen hatte. Jeder hatte ein Glas Bier vor sich, und das in einem Weinlokal an der Mosel.

Zu vorgerückter Stunde fragte der an seiner Theke gelangweilt rumsitzende Wirt, ob wir nicht mal ein Glas Wein probieren wollten. „Oh, nein“, wehrten alle ab. Das wäre viel zu sauer. Das wollte sich ein Weinwirt nicht sagen lassen. Und so lud er alle ein zu einem Glas Wein. Nur so – wie er sagte – zum Probieren. Er servierte einen sehr lieblichen Wein, und einhellig war man der Meinung: „Gar nicht so schlecht!“ Das war wohl die List des Weinwirts. Und so kam es, dass die Bierliebhaber allesamt an der Theke saßen und ein Glas Wein nach dem anderen tranken. Und er war gar nicht mehr sauer, je mehr davon getrunken wurde.

Nach geraumer Zeit erzählte der Wirt, er habe noch mehr von den köstlichen und auch anderen Weinen in seinem Keller. Er schloss die Eingangstür zum Lokal und bat die Herren zur Weinprobe in den Keller. Nicht mehr ganz frisch folgten wir dem vorausgehenden Wirt. Wir alle hatten ein derartiges Weinlager vorher nie zu Gesicht bekommen und waren erstaunt über die Menge an Vorräten. „Was ist das?“, lautete ein übers andere Mal die Frage, wenn der Wirt uns eine der verstaubten Flaschen vorführte. Und was kostet eine von dieser oder jener Sorte? Schließlich gelangte die Truppe an ein Fach, in dem – so sah es aus – Flaschen schon seit vielen Hundert Jahren lagerten. Nein, sagte der Wirt, dieser Wein ist unverkäuflich. Unverkäuflich: Ein Wort, welches es für einen Kaufmann nicht geben kann. So boten wir an, eine Flasche davon zu probieren, und jeder gibt zehn Mark. „Nein“, sagte der Wirt. „Nicht mal fürs Doppelte gebe ich eine Flasche davon her.“ „Also gut“, schlug einer der Reisenden vor, „wir geben jeder 30 Mark.“ Nein und noch mal nein – der Wirt ließ sich nicht erweichen. „Unglaublich“, sagte einer von uns. Und schlug vor: Wir geben jeder 50 Mark, das sind dann 250 Mark für eine Flasche. „Nein“, sagte der Wirt, dieser Wein ist unverkäuflich. Alle Kellerbesucher begaben sich nach oben in die Gaststube. Der Wirt fragte, ob wir noch einen Schlaftrunk haben wollen. Und als wir es bejahten, nahm er eine der unverkäuflichen Flaschen, die er von allen unbemerkt aus dem Weinkeller mitgenommen hatte und spendete den Inhalt ohne jegliche Bezahlung. Die Flasche war rasch geleert. Es war der beste Wein, waren sich alle einig, der jemals vordem getrunken war.