Wirtschaft : Experte rät bei den Weinbautagen: Moselweinstraße verlängern

Bis zu 850 Besucher zählten die Mosel Weinbautage 2020 im Eventum in Wittlich. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Wittlich Die Fachtagung in Wittlich bietet an zwei Tagen ein breites Spektrum: vom Weinrecht bis zur Tourismusstudie.

An der Mosel gibt es doppelt so viele Übernachtungen wie in vergleichbaren Weinanbaugebieten in Deutschland, zudem sind hier die meisten ausländischen Touristen zu verzeichnen, stellt Maximilian Tafel fest. 78 Prozent der Gäste an der Mosel seien Übernachtungsgäste - im übrigen Deutschland liege dieser Anteil bei 47 Prozent, wo der Anteil der Tagestouristen damit höher liegt.

Der Experte von der Hochschule Geisenheim hat während der Mosel Weinbautage im Eventum in Wittlich einen Vortrag über Weintourismus gehalten. Im Eventum konnte sich das Fachpublikum an zwei Tagen über ein breites Spektrum informieren - von der Digitalisierung bis hin zum Weinrecht. Die Veranstalter, das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, der Verein ehemaliger Weinbauschüler, der Weinbauverband und die Landwirtschaftskammer, zählten bei der Eröffnung 850 Gäste.

Foto: TV/Hans-Peter Linz 22 Bilder Mosel Weinbautag 2020 im Wittlicher Eventum.

In der Tourismus-Untersuchung wurden in allen deutschen Weinregionen insgesamt 4500 Touristen befragt, davon 312 Touristen an der Mosel. Zusätzlich führte Tafel Einzelinterviews mit den Winzern. Dabei kam unter anderem heraus, dass die ausländischen Besucher im Vergleich zu anderen Weinregionen deutlich überpräsentiert waren (Mosel: 20 Prozent/Bundesdurchschnitt: acht Prozent). Häufig übernachten die Touristen demnach in Weingütern. Sie haben im Vergleich zum Durchschnitt die längste Anfahrt (233 Kilometer, Durchschnitt: 165 Kilometer). Als Hauptgrund für den Aufenthalt an der Mosel nannten die Befragten die Natur und Landschaft, gefolgt von Erholung, Wander-/Radurlaub, Geselligkeit und - an fünfter Stelle - dem Wein, gefolgt von „Essen und Trinken.“ Die Auto-Infrastruktur erhielt von den Touristen gute Noten, so Tafel. Straußwirtschaften und Verkostungen würden häufig nachgefragt.

Der Experte empfiehlt daher, den Werbefokus verstärkt auf Natur und Landschaft zu legen. „An der Mosel bieten Weingüter weniger Vinotheken und weniger Hoffeste als im Durchschnitt in Deutschland,“ sagt Tafel und empfiehlt, diesen Bereich zu intensivieren, da die Touristen erwarten, zumindest die Möglichkeit zu haben, einen Snack einnehmen zu können. Zudem fordert Tafel, die bereits in der Verbandsgemeinde Schweich vorhandene Weinstraße bis Richtung Zell zu erweitern und damit zu werben.

Ein weiterer der insgesamt 20 Fachvorträge betraf die Absatzförderung auf sogenannten Drittlandsmärkten, also dem EU-Ausland. Dafür, so Judith Nienhoff vom DLR Mosel, gibt es Fördergeld. Damit können zum Beispiel Messe-Stände oder Weinproben mit Kunden finanziert werden. Das sei unter anderem wegen der neuen Strafzölle der USA wichtig, um andere Drittländer wie China, Schweiz, Großbritannien oder Norwegen besser zu erschließen, so Nienhoff. Bis zu 50 Prozent bei einer Mindestausgabe von 5000 Euro, können dann gefördert werden. Das Geld stammt aus dem Haushalt der EU. Pro Jahr stehen 400 000 Euro zur Verfügung, die auch aufgestockt werden können. Die Nachfrage sei durchaus noch steigerungsfähig, bemerkte die Mitarbeiterin des DLR Mosel.

Vor dem Eventum waren verschiedene weinbautechnische Maschinen und Fahrzeuge ausgestellt. Foto: TV/Hans-Peter Linz