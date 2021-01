Wein : Moselwinzer ernten frostige Raritäten

Eisweinlese am frühen Morgen: Mitarbeiter des Weinguts von Markus Molitor lesen die begehrten Trauben für den Eiswein. Foto: Weingut Markus Molitor

Brauneberg/Erden/Ayl/Saarburg Die Weinlese des Jahrgangs 2020 hat am frühen Montag ihre Krönung erhalten: In klirrender Kälte ernteten Winzer des Anbaugebiets Mosel ihren Eiswein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Moersi, Thorben Behring und Petra Willems

Bei minus sieben Grad haben Winzer im Anbaugebiet Mosel am frühen Montagmorgen Trauben des Jahrgangs 2020 geerntet. Winzer Markus Molitor und sein Team ernteten Eiswein am Brauneberger Mandelgraben: „Etwa 200 bis 300 Liter“, erklärt der Moselwinzer im TV-Gespräch. Er habe Trauben auf einem halben Hektar am Rebstock für die Eisweinlese hängen lassen. Möglicherweise könne am Freitag, sollte die Wettervorhersage zutreffen, sogar nochmal Eiswein geerntet werden, meint Molitor.

In Erden am Moselufer pflückte Winzermeister Ernst Friedrich Loosen mit seinem Team in der Kälte der Morgendämmerung Eiswein-Trauben. Auch das Weingut Heinrichshof aus Zeltingen-Rachtig hat am Montag um sechs Uhr Eiswein gelesen.

Info Der Eiswein und seine Besonderheiten Eisweine sind die Krönung eines Weinjahrgangs. Ihr Geheimnis liegt in der dichten Konzentration der Beereninhaltsstoffe. Bei den frostigen Temperaturen – mindestens minus sieben Grad Celsius braucht es, bevor die Eisweintrauben gelesen werden dürfen, idealerweise sind es minus zehn bis minus zwölf Grad Celsius – gefriert das Wasser in den Beeren und bleibt in der Weinpresse. Von der Kelter tropft der Saft zuckersüß wie Honig. Moste mit derart hohen Zuckergehalten können von den Hefen nur sehr mühsam zu Wein vergoren werden. Dementsprechend haben Eisweine in der Regel sehr hohe natürliche Restzuckergehalte von weit über 100 Gramm pro Liter, weisen aber im Gegensatz zu südländischen Süßweinen nur relativ geringe Alkoholgehalte auf – oftmals nur um sieben Volumenprozent. Das besondere dieser edlen Tropfen ist, dass diese enorme Restsüße dank der frischen Fruchtsäure dennoch nicht aufdringlich wirkt. Als Rarität und Spezialität genießen sie große internationale Anerkennung. Für die Eisweinlese gilt: Je kälter es wird, desto höher ist der Konzentrationseffekt in den Traubenbeeren. Für Eiswein ist ein Mindestmostgewicht festgelegt, das mindestens dem einer Beerenauslese entsprechen muss, je nach Anbaugebiet 110 bis 128 Grad Oechsle. Quelle: Deutsches Weininstitut

Dem Weingut Forstmeister Geltz Zilliken aus Saarburg misslang die geplante Eisweinernte leider, da Vögel, Rehe und andere Tiere die ungeschützten Trauben abgefressen hatten und schneller waren.

Aus einem anderen Grund wurde es nichts mit dem Eiswein an der Saar in Ayl. Dort seien es am frühen Morgen „bloß“ minus sechs Grad gewesen, sagt Winzer Helmut Plunien vom Weingut Vols. „Das hätte nicht gereicht.“ Wenn es nicht kalt genug wird, kann kein Eiswein gelesen werden. Mindestens minus sieben Grad braucht es, bevor die Eisweintrauben gelesen werden dürfen (siehe Info). „Ich gehe davon aus, dass niemand an der Saar dieses Jahr Eiswein gelesen hat“, sagt Winzer Maximilian von Kunow aus Konz-Ober­emmel. „Der Gesundheitszustand (der PH-Wert) in den meisten Parzellen hat es dieses Jahr leider nicht zugelassen, die Trauben länger als bis Ende November hängen zu lassen.“ Von der Temperatur, sagt von Kunow, hätte es in Oberemmel am Montagmorgen hingegen gereicht. „Wir hatten minus sieben Grad.“ Den letzten Eiswein, sagt der Winzer aus Oberemmel, habe er 2012 geerntet.

Für Ansgar Schmitz, Geschäftsführer des Moselwein e.V., sind Eisweine für viele Winzer ein Aushängeschild: „Viele wollen dieses besondere Produkt anbieten.“ Auch, weil darin viel Mühe und ein gewisses Risiko steckt, die gesunden Trauben hängen zu lassen, um sie dann bei mindestens minus sieben Grad Celsius zu lesen. Eine Flasche Eiswein, meist 375 Milliliter groß, erzielt bei Versteigerungen schon mal einen vierstelligen Preis.

„Eiswein hat ein bisschen etwas Mythisches“, sagt Schmitz. In Frankreich zum Beispiel gebe es wegen der bei der Lese benötigten niedrigen Temperaturen keinen Eiswein, dort seien Winzer wie Kunden fasziniert vom Eiswein.

Die Nacht auf den 11. Januar war laut Deutschem Weininstitut nicht die erste, in der 2020er Eiswein gelesen wurde. Zuvor hätten in der klaren Vollmondnacht zum 30. November Weinregionen an der Nahe, der Mosel, in Rheinhessen, in der Pfalz, in Franken oder im Rheingau einige Winzer bei frostigen Temperaturen erfolgreich gefrorene Eisweintrauben gelesen.

Wie das Deutsche Weininstitut (DWI) mitteilt, ist dieser vergleichsweise frühe Zeitpunkt für eine Eisweinlese sehr förderlich für die Weinqualität, da die Trauben für die Eisweinbereitung möglichst gesund sein sollen.

Der sehr gute Gesundheitszustand der Trauben des 2020er-Jahrgangs biete beste Voraussetzungen für qualitativ hochwertige Eisweine. Geerntet wurden überwiegend Trauben der Rebsorte Riesling, die sich aufgrund ihrer späteren Reife besonders gut für die Eisweinbereitung eignen.

Laut DWI sind in Rheinland-Pfalz 66 Hektar Weinberge nach Angaben der dortigen Landwirtschaftskammer in diesem Jahr für eine mögliche Eisweinlese vorbereitet worden. Im Jahrgang 2019 ist an der Mosel kein Eiswein gelesen worden.

Laut Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz haben 13 Betriebe im Bereich des Weinbauamtes Wittlich und 16 Betriebe in Trier Eisweinflächen angemeldet. Aus Datenschutzgründen könne nicht entschlüsselt werden, wie viel Hektar den Weinbauämtern einzeln gemeldet wurden: Zusammengerechnet haben die 29 Betriebe in Wittlich und Trier jedoch 4,5 Hektar Eisweinfläche angemeldet.