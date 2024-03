Erinnerungen an einen bekannten Moselwinzer Wunderbarer Mensch

Menschen gehen und sind oft schnell vergessen. Ich werde mich noch lange an eine wunderbare Persönlichkeit erinnern. Immer wenn wir uns begegneten, entwickelte sich ein Gespräch. Es drehte sich, was Wunder, um Wein. So wie Willi Schaefer redete, so war er auch als Mensch: zurückhaltend, bescheiden, sich nie in den Vordergrund drängend. Der Erfolg ist ihm nie in den Kopf gestiegen.