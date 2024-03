Wo es holprig und eng wird Warum der Moselradweg Kritik von TV-Lesern erntet

„Die ,Königin‘ wird diese Route genannt, wegen ihres Charmes und der erhabenen Mosel“: Das schreibt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) über den Moselradweg zwischen Perl und Koblenz. „Hier geht es nicht um sportlichen Ehrgeiz, sondern vor allem um Genuss. Weingut reiht sich an Weinberg, Burg an Fachwerk, Antike an Jugendstil.“