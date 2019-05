Aus Sicherheitsgründen : Ein Festumzug, der stehen bleibt

Irmenach Aus Sicherheitsgründen dürfen die Motivwagen beim Irmenacher Markt nicht fahren.

„Wenn einer eine Reise tut...“ So lautet am Sonntag, 2. Juni, das Motto des Festumzuges anlässlich des Irmenacher Marktes. Der dreitägige Markt findet von Samstag, 1. Juni, bis Montag, 3. Juni, statt. Doch der Festumzug geht erstmals seit vielen Jahren nicht auf die Reise. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Sicherheitsauflagen für die großen Festwagen verschärft. Sie bleiben diesmal stehen. Ortsbürgermeister Martin Kirst: „Die Vorschriften bremsen den Festumzug aus.“

Die Irmenacher geben aber nicht so schnell auf. Die zwölf bereits gestalteten Motivwagen postieren sich in der Burgstraße, setzen sich nicht in Bewegung, können aber bewundert werden. Dafür werden aber die Fußgruppen durch den Ort marschieren, um den „Umstand“ in der Burgstraße zum Leben zu erwecken.

Das fröhliche Markttreiben in Irmenach wurde bereits im 17. Jahrhundert erwähnt. Die Aussteller reisten auf weiten Wegen an, um ihre Waren feilzubieten. Man kannte kein Auto, sondern begnügte sich mit Pferdekarren oder Kuhgespann. Die Stände waren in früheren Zeiten zu beiden Seiten der Hauptstraße vom Gasthof Fuchs (Irmenacher Hof) bis zur Post aufgeschlagen. Beim Markt wechselten auch Rinder, Schweine und Schafe ihre Besitzer. Im Jahre 1892 wurde erstmals ein Karussell aufgestellt. Im Jahr 1959 beschloss man einen Festzug als krönenden Mittelpunkt des Marktes zu organisieren.

Renate Kirst, verantwortlich für die Organisation, ist enttäuscht, dass der traditionelle Festumzug wegen der Vorschriften zum Stillstand gebracht wurde. Sie lässt sich aber nicht entmutigen und sagt: „Am Sonntag setzen sich um 13.30 Uhr an der Kirche in Irmenach die rund 170 Akteure des „Umstandes“, traditionell angeführt von der Trachtengruppe Irmenach-Beuren und unter Mitwirkung des Musikvereins Hochscheid, in Bewegung, um den „Umstand“ in der Burgstraße zum Leben zu erwecken.“ Bis 15 Uhr besteht dann die Möglichkeit, das bunte Treiben rund um den „Umstand“ in der Burgstraße zu genießen. Die Musikvereine Hochscheid und Irmenach-Beuren sorgen während dieser Zeit für die musikalische Umrahmung.