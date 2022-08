Veranstaltung : Simson, Skorpion und Cremeschnittchen

Die Offenheit für alle Fahrzeugmarken ist das Geheimnis der großen Akzeptanz des Young- und Oldtimertreffens beim Thalfanger Motor- und Touristikclub (MTC) Erbeskopf. Foto: Jürgen C. Braun

Thalfang Nach langer Zwangspause zog das 15. Treffen des Motor- und Touristikclubs Erbeskopf in Thalfang Old- und Youngtimer-Freunde wieder in seinen Bann.

Vom Golf 1 GTI bis zum Rolls Royce. Vom VW Bulli T1 bis zum Porsche 356 Convertible im 1er Zustand. Vom Ford-Capri-Club über diverse Manta-Ableger, Hubraum-Zwerge des Abarth-Skorpion bis hin zu mächtigen V8-Big-Blocks. Und nicht zu vergessen der herrliche Haufen von Einzylinder-Zweitaktern von Simson oder Schwalbe-Rollern. Nein, es fehlte an nichts, was bei der 15. Auflage des Young- und Oldtimertreffens des Motor- und Touristikclubs am Wochenende die Herzen hätte höherschlagen lassen.

Foto: Jürgen C. Braun 15 Bilder 15. Young- und Oldtimertreffen in Thalfang

„Markenoffen!“ – Das ist das Credo des Thalfanger Treffens, und das macht dieses auch so volksnah. „Man merkt es einfach allen an, wie froh sie sind, dass nach den corona­bedingten Absagen endlich wieder so ein Treffen möglich wurde. Da kommen Leute mit Autos, die sie sich mit 18 nicht leisten konnten und die sie jetzt mit 50, 60 oder 70 Jahren pflegen und stolz präsentieren“, stellten Schriftführer Bernd Pfeiffer und Vorsitzender Michael Gogolin im Gespräch mit unserer Zeitung fest.

Schon um die Mittagszeit am Samstag, bevor die meisten auf die große Rundfahrt­schleife an die Mosel und über den Hunsrück aufbrachen, herrschte ein Kommen und Gehen. Oder vielleicht besser gesagt Kommen und Fahren.

Wie viele Teilnehmer denn nun wirklich über das gesamte Wochenende da waren, das lasse sich schwer sagen, meinten Pfeiffer und Gogolin. „2019, beim letzten Mal, hatten wir 350 Anmeldungen. Viele kommen aber nur für einen Tag, wollen ein bisschen Oldie-Luft schnuppern und Benzin­gespräche führen. Der Platz bleibt aber nicht leer. Da steht dann tags darauf jemand anders.“ Die Kennzeichen zeigten die große Bandbreite der Oldie-Freunde. Eifel, Mosel, Hunsrück und Saar: Alles war vertreten.