Sport : „Im Moment spielen wir keine Rolle“

Re-Start nach 19 Jahren Pause: 2014 erlebte das Motorboot-Rennen vor der Kulisse der Doppelstadt mit zahlreichen Teams seine Renaissance. Foto: Jürgen C.Braun/Jürgen C. Braun

TRaben-Trarbach Zwei tödliche Rennunfälle, jetzt Corona: Liegt ein Fluch über dem Traben-Trarbacher Motorboot-Rennen?



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Jahr 2014 die Wiederaufnahme nach fast 20 Jahren Pause. ´ Verbunden mit großer Resonanz in der Bevölkerung und bei Top-Fahrern aller Kategorien aus der ganzen Welt. Dann zwei unverschuldete Todesfälle (2016 und 2018) bei Rennläufen. Und jetzt das: ein Virus, das die ganze Welt in Atem hält und natürlich auch vor der Doppelstadt nicht Halt macht. Und doch bemüht man sich beim 2018 neu gegründeten gemeinnützigen Verein Motorbootrennen Traben-Trarbach darum, die traditionsreiche Veranstaltung mit einer mehr als 60-jährigen Geschichte am Leben zu erhalten.

„Wir wollten allen Beteiligten frühestmögliche Planungssicherheit geben. Deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, begründet Wolfgang Malk, der Sprecher des veranstaltenden Vereins, die frühzeitige Bekanntgabe, dass das Rennen in diesem Jahr nicht wie vorgesehen am Wochenende, 16. und 17. Mai, stattfinden kann und wird. Malk nimmt bewusst das Wort von der Absage nicht in den Mund, bemüht sich stattdessen von einer „Verschiebung in den Herbst“ zu sprechen. Obwohl auch er und alle im Verein nicht in die berühmte Glaskugel schauen können, nicht wissen, wie sich die sehr dynamische Situation um das Coronavirus weiter entwickeln wird. Und er wehrt sich auch gegen die Formulierung, dass „ein Fluch über diesem Rennen“ liege. „Bei beiden tödlichen Rennunfällen, so bedauerlich und tragisch sie auch waren, hat sich später heraus gestellt, dass den jeweiligen Veranstalter keine Schuld traf.“

Und dass jetzt, noch einmal zwei Jahre später, ein Umstand eintrete, der ein weltweites, aber kein spezifisches Traben-Trarbacher Problem oder ein Problem dieses Rennen sei, „sollte uns nicht daran hindern alles zu versuchen, dieses Rennen und seine lange Geschichte am Leben zu erhalten. Wir müssen schauen, was wir persönlich machen können, alles andere liegt nicht in unserer Macht. Aber im Moment ist der Sport bestenfalls Nebensache.“

Bürgermeister Patrice Langer, der aus touristischen Gesichtspunkten heraus immer ein Befürworter der Veranstaltung war und oft zwischen den mitunter kontrovers diskutierenden Parteien vermittelt hat, hofft, dass das Rennen, das pro Jahr seit 2014 so viele Besucher in das Land und angrenzende Gemeinden gezogen hat, für dieses Jahr nur verschoben und nicht ganz abgesagt ist. „Großer Gesprächsbedarf zwischen Stadtspitze und Veranstalter ist im Moment nicht vorhanden, weil es da keine zwei Meinungen geben kann. Es gibt einen bundesweiten Konsens zum Thema Sport-Veranstaltungen. Aber ich habe ja schon immer gesagt: Alles, was den Namen der Stadt hinausträgt, ist von Vorteil für uns.“

Im Verein weiß man aber auch, dass sich das Thema Sportsponsoring bei etlichen Geldgebern zwangsläufig verändern wird. Auch dann, wenn sich, so Malk, „die Lage noch einmal etwas entspannt hat. Die wirtschaftliche Situation im Land ist nicht gut, viele Firmen werden Verluste erleiden.

Inwiefern dann noch das Interesse oder überhaupt die Möglichkeit vorhanden ist, ein Motorboot-Rennen zu alimentieren, muss man abwarten. Es wäre toll, wenn wir im Herbst noch ein Rennen durchziehen könnten, aber im Moment spielt der Sport einfach nur die zweite Geige.“