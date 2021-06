Die Polizei bittet um Hinweise : Motorradfahrer stürzt bei Bettenfeld auf Splittspur und wird verletzt

Foto: TV/Frank Göbel

Bettenfeld Ein 53-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag, 13. Juni, gegen 18.30 Uhr laut Polizei die K 11 von Bettenfeld kommend in Richtung der Einmündung zur L 46 und beabsichtigte dort nach rechts in Richtung Eisenschmitt abzubiegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Einmündungsbereich habe Splitt auf der Fahrbahn gelegen. Der Kradfahrer habe auf dem Splitt die Kontrolle verloren und sei gestürzt. Dabei sei er leicht verletzt worden und vom DRK in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach ambulanter Behandlung habe der Mann entlassen werden können.

Der Splitt sei vermutlich durch ein unbekanntes Fahrzeug (eventuell ein landwirtschaftliches Fahrzeuggespann) beim Durchfahren des rechtsseitigen Randstreifens auf die Fahrbahn gewirbelt worden.

Hinweise an die Polizei Wittlich unter Telefon 06571/926-0 erbeten.

(red)