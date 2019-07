Zu viel Tempo : Motorradfahrer tödlich verletzt

Zell (red) Tödlich verletzt wurde nach Angaben der Polizei Wittlich ein Motorradfahrer, der in der Nacht auf Dienstag gegen 0.25 Uhr kauf der L 98 bei Zell in Richtung Grenderich unterwegs war und in einer Kurve von der Fahrbahn abkam.

