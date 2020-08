Unfall : Motorradfahrerin stürzt im Piesporter Kreisel

Piesport Kreisverkehr an der B 53 in Piesport ist es am Sonntag, gegen 14.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Wie die Polizei mitteilt, achtete PKW-Fahrer nicht auf eine Motorradfahrerin, die sich bereits im Kreisel befand und fuhr gegen das Krad.

Beim Sturz zog die Fahrerin sich Verletzungen am Arm zu. Sie wurde zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.