Wallfahrt : 270 Liter Weihwasser zum Jubiläum: Rund 1000 Menschen kommen nach Klausen, um sich segnen zu lassen

Klausen Seit einem Vierteljahrhundert gibt es die Motorradwallfahrt Klausen. Noch immer kommen rund 1000 Zweiradbegeisterte und lassen sich segnen.

Wichtig war den Organisatoren der Anfangsjahre um Gaby Lex und Pater Heinz-Josef Babiel, dass es keine reine Segnung und kein Motorradtreffen sein sollte, sondern wirklich eine Wallfahrt. Es gibt in der Kirche auch einen Kerzenständer mit Motorradmotiv, der extra für diese Wallfahrt angefertigt worden ist. Auch in diesem Jahr wurde wieder eine Kerze gestiftet und gesegnet. Pater Heinz-Josef Babiel, der inzwischen verstorben ist, hatte berichtet: „Wenn ein Motorradfahrer verunglückt, wird häufig in Klausen angerufen und diese spezielle Wallfahrtskerze für ihn entzündet.“

Aus der näheren Umgebung, aber auch aus Luxemburg, Belgien, dem Ruhrgebiet, dem Saarland und dem Eifel-Mosel Raum sind immer Motorradfahrer zu Gast. Das ist auch in diesem Jahr so gewesen. Aus Bergisch Gladbach, Ludwighafen, St. Wendel oder Cochem waren beispielsweise Motorräder da. Anders als in den Jahren vorher waren keine Zweiräder im Park. Dafür standen zwei Motorräder in der Kirche, der Musiker Joe Casel spielte unter anderem Leonard Cohens „Halleluja“. Der Pater legte den Bikern in seiner Predigt ans Herz, das Gleichgewicht zwischen Freiheit und Gesetzestreue zu halten. Bei der Segnung wurde wieder einmal nicht gespart. 270 Liter Weihwasser verteilte der Dominikanerpater an gutgelaunte Motorradfahrer, die sich entspannt segnen ließen.