Festtag : Bikersaison startet mit Segen – Motorradwallfahrt zieht mehr als 1000 Leute an (Fotos)

Klausen Nach coronabedingten Einschränkungen der beiden vergangenen Jahre startete die Wallfahrt für Zweiräder in Klausen am Sonntag wieder voll durch.

Es erinnert ein wenig an ein Schaulaufen, wenn sich über 1000 Biker mit ihren blankpolierten Maschinen rund um die Wallfahrtskirche Maria Heim­suchung aufsttelllen und die kleine Gemeinde Klausen in ein Zentrum für glitzerndes Chrom verwandeln. Glänzende Verzierungen und extra­vangante Lenker schmückten viele der Maschinen.

„Der verbreitet nicht nur gute Laune, sondern mit ihm fühle ich mich dann unterwegs auch nicht so alleine.“ Dass für viele Biker die Klausener Motorradwallfahrt ein fester Bestandteil des Saisonauftakts geworden ist, freut besondert Pater Albert Seul. Er ist mit Herz und Seele dabei und spart, wie traditionell üblich, nicht mit dem Weihwasser, als die Maschinen nach der gemeinsamen Messe zur Segnung bereitstehen. Seul verriet in seiner Predigt, wie wichtig gegenseitige Rücksichtnahme ist.

Er erzählte von einem Vorfall, der ihm selbst vor rund 20 Jahren widerfahren ist, als er mit dem Auto unterwegs nach Luxemburg war. Damals, so schildert der Pater, habe er auf der Autobahn etwas langsam einen anderen Wagen überholt, was dessen Fahrer wohl verärgert habe. Man habe sich dann im weiteren Verlauf gegenseitig etwas ausgebremst, um den anderen zu ärgern. „Ich hatte damals schon Angst, dass der andere Autofahrer anhalten und es dann eine Schlägerei auf der Autobahn geben würde“, schildert Seul sein damaliges Erlebnis. „Diese Geschichte habe ich seit damals immer in Erinnerung, denn deutsche Autobahnen sind ein bisschen wie Tolstois ‚Krieg und Frieden‘, auf denen so manche Schlachten geschlagen werden. Wir müssen aber alle zusammen versuchen, im Frieden miteinander auszukommen – auch auf der Straße“, mahnte er.