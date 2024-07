Freizeitsport Mountain-Biker können am Erbeskopf wieder fahren

Zudem beklagt er die mangelnde Unterstützung des Zweckverbandes. Eine Wasserleitung, die nicht funktioniere, ein Waschplatz für die Räder, der deshalb nicht genutzt werden könne, kein Schlüssel zum Werkzeugraum, in dem die Utensilien liegen, um am Lift bei Problemen arbeiten zu können. Man wende in einer Art „Eiertanz“ viel Energie auf, um alles zu bewältigen. Und das hat Konsequenzen für die Entwicklung des Trailparks am Erbeskopf. Halm: „Wir stoppen den Trailausbau. Wir können nicht Geld investieren, ohne zu wissen, wie es weitergeht.“