Sport und Freizeit : Trailpark Vulkaneifel soll bis ins Heckenland führen

Gladbach/Dodenburg Die VG Wittlich-Land will den Mountainbike-Tourismus weiter entwickeln und den Trailpark Vulkaneifel mit neuen Strecken auf ihrem Gebiet erweitern. Die Gespräche laufen schon.

Im Norden der Verbandsgemeinde rund um Manderscheid führen bereits wenige Strecken des Trailparks Vulkaneifel durch das Territorium der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Doch wie Bürgermeister Dennis Junk am Montagabend auf einer Ausschusssitzung der Verbandsgemeinde ins Gespräch brachte, will die Verbandsgemeinde künftig weit mehr Strecken zum Trailpark beisteuern. „Wir möchten neue Strecken ausweisen und den Trailpark erweitern.“ Die Erweiterung des Trailparks solle im Rahmen der nun anvisierten Modernisierung des Trailparks in Angriff genommen werden. Insbesondere im Heckenland, sagt Junk, sei reichlich Potenzial für interessante Mountainbikestrecken vorhanden. „Das ist eine Aufwertung für das Heckenland.“