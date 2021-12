Wettbewerb „Die beste Pommes“ : Imbiss Mr. Didi’s in Wengerohr gewinnt Volksfreund-Wettbewerb

Bernkastel-Wittlich Die Leser unserer Zeitung und Teilnehmer unserer nicht repräsentativen Online-Umfrage haben entschieden: Der beliebteste Imbiss des Landkreises steht in Wengerohr.

Was für ein Finale: Mit einer Pommes und Currywurst beim Imbiss „Boxenstop“ in Wengerohr startete am 24. August unser Wettbewerb „Die beste Pommes“ und er endet auch in Wengerohr – allerdings nicht im Boxenstop, sondern im Imbiss Mr. Didi’s Restaurant, dem Gewinner des Wettbewerbs. 17 nominierte Imbissbetriebe wurden in einem Zeitungsbericht vorgestellt.

Am Dienstag startete dann die Onlineabstimmung und konnten die Leser unserer Zeitung und Kunden der Imbisslokale für ihren Lieblingsimbiss abstimmen. Am Dienstag führte zunächst der Imbiss Jules Kochtopf in Mülheim an der Mosel die Hitliste an. Im Verlauf des Mittwochs überholte in der Online-Abstimmung dann Ibo’s Grill aus Zeltingen Rachtig und ging mit einem deutlichen Vorsprung in Führung.

Doch die Abstimmung war noch nicht vorbei. Ibo’s Grill führte nur bis Donnerstagabend. Da wurde der Imbiss aus Zeltinge-Rachtig in einer raketenartigen Geschwindigkeit vom Imbisslokal Mr Didi’s in Wengerohr, der bis dahin nur bei zwei Prozenz der Stimmen lag, überholt.

Bis zur letzten Minute und Mitternacht wurde abgestimmt und stiegen die Teilnehmerzahlen in der Online-Umfrage auf volksfreund.de noch mal an. Innerhalb weniger Stunden generierte der Wengerohrer Imbissbetrieb Mr Didi’s in unserer unrepräsentativen Umfrage knapp 1000 Stimmen und Klicks. Kaum zu glauben! Mr. Didi’s zog innerhalb nur weniger Stunden von hinteren Rängen auf Platz eins vorbei. Mit den per E-Mail abgegeben Stimmen kam das Wengerohrer Imbisslokal auf 983 abgegebene Stimmen und landete mit 24 Prozent der Stimmen und Klicks an der Spitze der Online-Umfrage.

Auf Platz zwei schaffte es der Imbissbetrieb Ibo’s Grill aus Zeltingen-Rachtig. Ibo’s Grill holte 827 von den 4052 abgegeben Stimmen in der Online-Umfrage und kam damit auf mehr als 20 Prozent der Stimmen. Mit nur wenigen Stimmen Abstand zog Jules Kochtopf aus Mülheim als Dritter über die Ziellinie. Der Mülheimer Imbissbetrieb holte mit 813 Stimmen 20 Prozent der Gesamtstimmen.

Auf dem vierten Platz mit 297 Stimmen landete die Sehlemer Wurstbud, die damit nur knapp das Siegertreppchen verpasst hat. Den 5. Platz sicherte sich mit 162 Stimmen der Wittlicher Imbissbetrieb Fischers Fritt’s. Mit 160 Stimmen nur knapp dahinter folgte die Futterkrippe aus Bernkastel-Kues auf dem 6. Platz.

Der Metzgerimbiss Faß aus Bernkastel-Kues holte 149 Stimmen und belegte den 7. Platz. Ein ganz besonders enges Rennen haben sich die beiden namensgleichen Imbissbetriebe „Boxenstop“ und „Boxenstop“ in Wittlich geliefert.. Mit acht Stimmen Vorsprung schaffte es der Boxenstop am Waschpark in Wengerohr auf den achten Platz vor dem Konkurrenten aus der Innenstadt.

Der „Boxenstop“ in der Röntgenstraße holte 124 Stimmen und schaffte es so auf den 9. Platz. Den zehnten Platz sicherte sich mit 94 Stimmen der Imbiss an der Brücke in Traben-trarbach. Josis Imbiss in Bernkastel-Kues holte 87 Stimmen und kam auf Platz elf. Den 12. Platz belegt der Hunsrück Grill in Morbach mit 69 Stimmen.

Imbisslokal Mr. DiDi´s in Wittlich-Wengerohr: Inhaber Dede Sag (links im Bild) zeigt seinen Chili-Cheese-Döner. Im Grill wird der 25-Jährige von seinen Brüdern Ismail (Mitte) und Halil (rechts) unterstützt. Foto: Christian Moeris Foto: TV/Christian Moeris