Fest : Winzer öffnen die Keller

Mülheim (red) Vier Winzer laden zu den Tagen der offenen Weinkeller in Mülheim von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, ein. Los geht es am Donnerstag um 11 Uhr mit einer kostenlosen Weinprobe am Haus der Gemeinde.

