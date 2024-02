Gemeinschaftsschau Warum es 2024 kein „Open House“ in Mülheim geben wird

Die Auswirkungen von Corona auf Gesellschaft und Wirtschaft und das Leben allgemein sind vielfältig – und zum Teil auch erst in der Gegenwart spürbar. Hat das Virus auch Einfluss auf die Zukunft der Gewerbeschauen? Ausgeschlossen ist das nicht. Die Gemeinschaftsschau „Open House“ des Gewerbevereins Mülheim und des Werbekreises Bernkastel-Kues musste 2020 und 2022 deshalb pausieren. Der Versuch der Wiederbelebung im laufenden Jahr ist gescheitert. Krass dabei: Auf eine Abfrage in Mülheim und in Bernkastel-Kues kam auch fast keine Antwort.