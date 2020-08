Schule : ABC-Schützen erhalten Sportgeräte zum Spielen in der Pause

Mülheim (red) Über ein Geschenk von innogy West­energie konnten sich die Schulanfänger der Grundschule Mülheim an der Mosel freuen. Gemeinsam übergaben Bürgermeister Leo Wächter und Marco Felten vom Energieunternehmen innogy Westenergie den Erstklässlern ein Bewegungspaket mit verschiedenen Spiel- und Sportgeräten.

Die Spielsachen stehen ab sofort für alle Schüler zum Toben in der Pause zur Verfügung. Bürgermeister Wächter erklärte: „Mit dem Fußball Tore zu schießen oder das neue Springseil auszuprobieren – so gelungen kann die Einschulung sein. Es ist wichtig, schon früh ein Bewusstsein für die Bewegung zu schaffen. Wir freuen uns, dass wir in der Grundschule in Mülheim an der Mosel zu einer gesunden Lebensweise beisteuern können.“ Die Bewegungspakete beinhalten verschiedene Module wie Softfußball und Sprungseil. Foto von links: Leo Wächter, Marco Felten, Schulleiter Tobias Mai. Foto: Yannik Schneider