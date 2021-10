Genuss : Bei Jule´s Kochtopf kommt nur Selbstgemachtes auf den Teller

Hanne Wirth und Christof Krämer sind ein eingespieltes Team im Imbiss „Jule´s Kochtopf“ in Mülheim. Foto: Christina Bents

Mülheim Im Industriegebiet Mülheim leitet Christof Krämer seit vierzehn Jahren „Jule´s Kochtopf“. Wir stellen den Kandidaten für unseren Wettbewerb „Die beste Pommes“ vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weinrot ist die Außenfassade von „Jule´s Kochtopf“ in Mülheim. Von weitem ist es so schon gut zu erkennen. Der Name kommt noch von den Vorbesitzern und den hat Christof Krämer mit dem Imbiss übernommen. „Damals habe ich von einem Bekannten gehört, dass die Besitzerin den Imbiss verkaufen will und schließlich zugegriffen.“ Die Idee lag auch nahe, schließlich ist Christof Krämer ausgebildeter Koch und hat etliche Jahre das Steakhaus im Bungert Restaurant geleitet.

„Neben dem Steakhaus war ich abends oft im Imbiss, der bei Veranstaltungen viel unterwegs war. Und da habe ich mir gedacht, dass ich das auch als Selbstständiger gerne machen würde,“ sagt er.

Info Unsere Zeitung sucht das beliebteste Imbisslokal In unserer Serie „Die beste Pommes“ schauen wir uns Ihren Lieblingsimbiss an und wer dort hinter der Theke steht. Nachdem wir alle 18 von unseren Lesern vorgeschlagenen Kandidaten vorgestellt haben, gibt es eine online-Abstimmung.

Dabei war das erste Jahr mühsam, bis er sich eine eigene Stammkundschaft „erkocht“ hatte. „Da hat mir wieder der Fußball geholfen. Dadurch, dass ich selbst spiele und trainiere, kenne ich viele Leute. Die haben bei mir gegessen und weitererzählt, dass es schmeckt.“ Auf der Speisenkarte stehen die Klassiker wie Currywurst, Fritten und Hacksteak, aber es gibt auch jeden Tag ein Tagesessen. Das können Spaghetti Bolognese sein, aber auch Saisonales, wie Gräwes oder Rinderroulade mit Rotkohl. „Meine ,gute Seele’ Hanne Wirth und ich wollen schließlich ordentliche Qualität und Abwechslung bieten“, berichtet Christof Krämer. Seine Mitarbeiterin, die ein Jahr, nachdem er den Imbiss übernommen hatte, dazukam, sagt zum beliebtesten Gericht: „wenn wir Gyros haben, boxt der Papst, dann rennen uns die Leute die Bude ein.“

Warum das so ist, kann sich keiner von beiden so richtig erklären. Wichtig ist dem Küchenchef aber, dass er alles selbst macht. „Das habe ich schließlich gelernt und das ist für mich selbstverständlich“, sagt er. Deshalb steht er auch schon um 7 Uhr morgens in seinem Laden und bereitet die Soßen, die Salate und die Frikadellen und andere Fleischgerichte vor. Ab 11 Uhr geht das Geschäft los.

Die Preise liegen zwischen sieben und neun Euro für die Tagesessen. „Wir haben tolle Stammkunden, ohne sie wären wir nicht durch die Coronakrise gekommen“, sagt er und ergänzt: „Wir waren sehr überrascht dass wir nominiert wurden und haben uns gefreut.“

Zu den Stammkunden gehören neben den älteren Herrschaften und Sportlern viele Urlauber. Eine Gruppe Engländer, die jedes Jahr an der Mosel Urlaub macht, stattet ihnen immer einen Besuch ab. „Sie haben uns schon Marmelade oder Süßes aus ihrem Heimatland mitgebracht“, berichtet Hanne Wirth.

Das gute Verhältnis zu seinen Kunden bringt einer seiner Stammgäste so auf den Punkt: „Christof ist überall beliebt und bekannt. Einfach ein verrückter Hund, der sagt, was er denkt.“

Die Currywust Pommes wird in Mülheim so serviert. Foto: Christina Bents