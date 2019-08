Tradition am Mülheimer Markt : Kanonen, Kapellen und Königinnen beim großen Festzug

Tradition am Mülheimer Markt

Mülheim Meilensteine der Mülheimer Geschichte haben Tausende Zuschauer beim großem Festzug am Mittwoch gesehen. Neben vielen Weinhoheiten waren traditionell Musiker aus der Eifel dabei.

Die Stimmung in den Mülheimer Straßen ist gut am Mittwochnachmittag, während sich der große Festzug traditionell zum Mülheimer Markt durch die Gemeinde schlängelt. Tausende Menschen stehen oder sitzen auf mitgebrachten Stühlen an der Straße und schauen dem bunten Treiben zu, grüßen die Gruppen, lassen sich Wein einschenken, Brot geben oder Gemüse wie Radieschen oder Lauch.