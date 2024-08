Sonnenlay trifft Zeppelin werktags „Am Wochenende feiern kann jeder“: Fünf Gründe, warum man den Mülheimer Markt besuchen sollte

Wenn eine Veranstaltung auf das Jahr 1555 zurückgeht, ist der Begriff „Tradition“ mehr als gerechtfertigt. Die größte Besonderheit des Mülheimer Marktes: Er ist in der Region das einzige Volksfest, das mitten in der Woche, von dienstags bis donnerstags, über die Bühne geht. Der erste Mittwoch im August war damals Gerichts- und Markttag. Ortsbürgermeister Dr. Friedhelm Leimbrock kennt nach eigenen Angaben Gerichtsakten mit dem Vermerk „verhandelt am Mülheimer Markt“. Verhandelt und geurteilt wird schon lange nicht mehr. Stattdessen wird gefeiert. Es gibt gute Gründe für einen Besuch. Hier sind fünf: