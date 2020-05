Corona-Folgen : Müll verschandelt Wittlichs Wanderwege

Wittlich Ein Phänomen der Corona-Pandemie: Mehr Menschen sind draußen unterwegs und werfen ihren Müll in die Botanik.

Wenn Sie aufgrund der zahlreichen Einschränkungen für das öffentliche Leben nun vermehrt in der freien Natur unterwegs sind und dort Proviant verzehren, dann vergessen Sie bitte nicht, Ihren Müll mitzunehmen: Um diese Aufforderung hätte das Land die bislang erschienenen Corona-Bekämpfungsverordnungen besser noch ergänzen sollen. Denn in den vergangenen Wochen sendeten mehrere TV-Leser unschöne Bilder an die Lokalredaktion Wittlich. Die eingesendeten Fotos zeigen Müll, den Menschen entlang der Wanderwege im Wald oder in den Weinbergen achtlos in die Natur geworfen haben. Eines dieser Bilder sandte der Wittlicher Winzer Thomas Losen ein. Es zeigt den Panoramaweg durch die Wingerten auf dem Pichterberg in Wittlich. Um eine Sitzbank herum liegen über mehrere Quadratmeter verteilt Fastfood-Verpackungen, leere Trinktütchen und arglos weggeworfene Taschentücher. Unter einem schönen Aussichtspunkt stellt man sich wahrlich etwas anderes vor.

Würde es nicht helfen, in diesen Bereichen mehr Mülleimer aufzustellen? Stöckicht: „Abfalleimer an nicht einsehbaren, aber mit dem Fahrzeug erreichbaren Plätzen ziehen ‚Mülltourismus’ an.“ Mitarbeiter der Stadt würden in und um die Abfalleimer in der freien Natur regelmäßig Hausmüll in größerem Umfang entsorgt. „Deshalb wurden die Abfalleimer in diesem Bereich schon vor Jahren entfernt. Der oder die Wanderer und Ruhesuchenden werfen in der Regel keinen Müll weg, sie nehmen diesen mit und entsorgen ihn ordnungsgemäß.“ In Zeiten der Corona-Pandemie scheint das, wie man sehen kann, nicht mehr zu funktionieren. Wie die Stadt erklärt, habe man die Wanderwege in der Vergangenheit einmal pro Woche kontrolliert, „zurzeit aber verstärkt“.