Entsorgung :

In Wertstoffhöfen wie hier in Trier können viele Abfallarten abgegeben werden. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Wittlich/Trier Von Hans-Peter Linz

CDs, Altpapier, Elektroschrott, gelbe Säcke, Altöl, Farbreste, kaputte Neonröhren: All diese Güter können größenteils recycelt werden, sorgen aber für zusätzlichen Hausmüll. Deshalb wird in Wittlich ein Wertstoffhof gebaut, in dem Bürger diese und viele weitere Müllarten kostenlos entsorgen können. Sie schonen damit ihre Mülltonne und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.

Das plant der A.R.T. in Wittlich

Info Wertstoffhof Ein Wertstoffhof, wie zum Beispiel in der Metternichstraße in Trier, ist eine eingezäunte Anlage, in der verschiedenen Reststoffe abgegeben werden können. Dazu zählen unter andere Altglas, Altkleider, Altmedikamente, Altöl, Altpapier, Altreifen, Batterien, Bioabfall in Biotüten, CDs, DVDs, Druckerpatronen und Kartuschen, Elektrogeräte, Grüngut, gelbe Säcke, Korken, Metalle, Problemabfälle aus dem privaten Bereich und auch Sperrmüll. Die Abgabe der meisten Wertstoffe ist gebührenfrei, für die Annahme von Altreifen, Sperrmüll oder Altöl fallen jedoch Gebühren an. In der Regel steht Servicepersonal für Fragen vor Ort bereit.

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) hat dazu ein etwa 12 000 Quadratmeter großes Grundstück in der Otto-Hahn-Straße in Wittlich gekauft. Das Grundstück liegt nahe an der A 1 und ist daher gut erreichbar. Bis auf Gefahrenabfälle kann in einem Wertstoffhof im Grunde genommen alles entsorgt werden. Dazu müssen cirka 1,3 Millionen Euro investiert werden, denn für den Bau eines solchen Hofes sind Tiefbauarbeiten, eine Bodenplatte und moderne Entwässerungssysteme notwendig. Damit soll verhindert werden, dass Schadstoffe ins Grundwasser gelangen. Neben der Anlage der einzelnen Wertstoffcontainer gehört auch ein Gebäude für die Mitarbeiter zum Wertstoffhof. Gerade für den ländlichen Raum auch wichtig: Am Wertstoffhof ist auch eine Grünschnittsammelstelle geplant.

Wann wird der Wertstoffhof Wittlich in Betrieb gehen?

Wie A.R.T.-Pressesprecherin Kirsten Kielholtz dem TV gegenüber erläutert, seien dazu noch einige Abstimmungen mit der Stadt Wittlich notwendig. Konkret geht es um Vorgaben bezüglich der Abwasser- und Niederschlagsentwässerung, die derzeit in den Plan eingearbeitet werden. Nach deren Genehmigung könne der Baubeginn erfolgen. Daher sei davon auszugehen, dass der Wertstoffhof Ende 2022 startbereit sei. Parallel dazu werde auch der provisorische Wertstoffhof in der Trierer Metternichstraße, gewissermaßen der Prototyp dieses Müll-Entsorgungssystems, komplett erneuert. Trierer und Wittlicher Wertstoffhof werden dabei nach demselben Muster gebaut.

An diesen Orten im Kreis Bernkastel-Wittlich tut sich auch was in Sachen Müll

Der Bau des Wittlicher Wertstoffhofes ist aber nicht die einzige Aktivität der A.R.T. im Landkreis Bernkastel-Wittlich. In der Deponie Sehlem muss die vorhandene Infrastruktur altersbedingt erneuert werden. Zudem soll dort eine Umschlaghalle gebaut werden.