Entsorgung : Müllabfuhr verschiebt sich

Wittlich Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier teilt mit, dass in Wittlich wegen Fronleichnam die Abholung der Gelben Säcke und des Papiers erst am Freitag, 21. Juni erfolgt. Damit es an Fronleichnam während der Prozessionen nicht zu Beeinträchtigungen durch bereitgestellte Säcke und Behälter kommt, bittet der der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) die Bürger, die Säcke und Tonnen möglichst spät an den Straßenrand zu stellen.

