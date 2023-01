Elektroschrott, Papierreste, gelbe Säcke : Müllentsorgung: Bekommt Wittlich endlich einen Wertstoffhof?

Morbach/Wittlich Wie können Menschen aus dem Hunsrück ihren Elektroschrott entsorgen? Die nächste Annahmestelle ist in Sehlem, 50 Kilometer entfernt. Schon lange wird darüber diskutiert, jetzt kommt Bewegung in die Sache.

Wohin mit Elektroschrott, Farbresten, CDs und weiterem Sondermüll? In der Mülltonne sollte er jedenfalls nicht landen, zumal viele dieser Abfallstoffe durchaus wieder recycelt werden können. Zum Sperrmüll gehören sie aber auch nicht. Deshalb hat der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier sogenannte Wertstoffhöfe eingerichtet. So können Bürger zum Beispiel in der Trierer Metternichstraße Leuchtstoffröhren, Elektroschrott, Papierreste, gelbe Säcke, Farbreste und vieles weitere großenteils kostenlos entsorgen. Vor Ort sind auch Mitarbeiter des A.R.T., um die Kunden bei etwaigen Fragen zu beraten.

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich gibt es bislang nur eine Annahmestelle in Sehlem. Aber da der Bedarf weitaus größer ist und speziell aus dem Hunsrück die Anfahrtswege bis zu 50 Kilometer betragen, sollen zwei zusätzliche Wertstoffhöfe in Wittlich und in Morbach eingerichtet werden. Allerdings zieht sich das Verfahren schon seit einigen Jahren hin. In der jüngsten Kreistagssitzung bemängelte das auch Jutta Blatzheim-Roegler (Grüne/B90): „Seit Jahren verzögert sich die Realisierung der Wertstoffhöfe in Wittlich und Morbach. Es ist schwierig für unsere Bürger, Elektroschrott loszuwerden, wir brauchen mehr Wertstoffhöfe.“