Umwelt: Müllfrevel in Wittlich : Schwarze Rauchfahnen am Horizont

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wittlich Beunruhigte Bürger haben am Dienstagnachmittag die Feuerwehr angerufen, weil sie in Wengerohr schwarzen Rauch am Himmel gesehen haben. Nun ermittelt die Polizei.

Am Dienstagnachmittag ist es wieder passiert: Im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr sichteten Passanten schwarze Rauchfahnen am Himmel und benachrichtigten die Feuerwehr. Diese rückte sofort aus. „Wir nennen das eine Anscheingefahr, da zu dem Zeitpunkt nicht klar ist, worum es sich handelt,“ erklärt Martin Schmidt von der Feuerwehr Wittlich die Lage, die sich zunächst bot. Zu diesem Zeitpunkt war alles möglich: Vom harmlosen Holzfeuer bis zum Brand von Öl oder noch gefährlicheren Stoffen. Auch den Brand eines LKWs oder eines Baggers schlossen die Wehrleute nicht aus, da dies durchaus in einem Industriegebiet anzunehmen sei. Schließlich war es nicht das erste Mal, dass im Industriegebiet Rauchfahnen zu sehen waren.

Vor Ort, gegen 16 Uhr stellte sich dann heraus, dass auf einem Firmengelände im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr vorsätzlich Altpapiere und Holzabfälle verbrannt wurden. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten in der Nähe befindliche alte, ummantelte Kupferkabel ebenfalls in Brand, so dass sich eine starke Rauchentwicklung entwickelte.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren der Stadt Wittlich und Wengerohr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zu einer Umweltgefährdung sei es nicht gekommen. Dennoch ermittle die Polizei wegen illegaler Müllentsorgung, da auch Kunststoffe verbrannt worden seien, was die Umwelt gefährde.