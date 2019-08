Kostenpflichtiger Inhalt: Abfallentsorgung : Die Müllabfuhr soll künftig teurer werden im Kreis Bernkastel-Wittlich

Foto: Klaus Kimmling/klaus kimmling

Bernkastel-Wittlich Zum 1. Januar 2020 sollen die Gebühren für die Abfuhr und Entsorgung von Restabfall steigen, die Tonnen sollen 13 statt bisher zwölf Mal abgeholt werden. Das sieht die Gebührensatzung des Zweckverbands vor.

Die Gebührenstruktur für die Abfallentsorgung ab dem 1. Januar 2020 war eines der Themen auf der Verbandsversammlung des ZweckverbandsAbfallwirtschaft in der Region Trier (ART) am Donnerstagabend. Die Struktur soll so die Empfehlung des Verbands an die Landkreise und die Stadt Trier, im gesamten Gebiet des ART, das neben dem Kreis Bernkastel-Wittlich die Stadt Trier, den Kreis Trier-Saarburg, den Eifelkreis Bitburg-Prüm und den Vulkaneifelkreis umfasst, nach und nach angepasst werden. Für Bernkastel-Wittlich würde sich ab Januar folgendes ergeben:

Gebühren: Standardmäßig werden die Restmüll-Tonnen künftig 13 Mal im Jahr geleert statt wie bisher zwölf Mal. Bis zum 31. Dezember beträgt die Jahresgrundgebühr für eine 80-Liter-Restmülltonne inklusive zwölf Leerungen 110,40 Euro, bei 13 Leerungen sind es 115,20 Euro.

Info Die Gebühr in den Nachbarkreisen Das kostet die Jahresgebühr für eine 80-Liter oder 120-Liter-Tonne bei 13-maliger Leerung in den anderen Kreisen und der Stadt Trier ab dem 1. Januar 2020: Trier und Trier-Saarburg: Für eine 80-Liter-Tonne kostet die Grundgebühr hier 78,44 Euro, jede zusätzliche Leerung 9,66 Euro. Die Grundgebühr kostet bei 120-Liter-Tonnen in Trier und dem Kreis Trier-Saarburg 100,75 Euro, jede weitere Leerung kostet 10,87 Euro. Eifelkreis Bitburg-Prüm: Für 80-Liter-Tonnen kostet die Jahresgebühr 81,56 Euro, jede weitere Leerung 9,48 Euro. Die Grundgebühr kostet für 120-Liter-Tonnen 107,02 Euro, jede weitere Leerung 10,76 Euro. Vulkaneifelkreis: Für eine 80-Liter-Tonne kostet die Grundgebühr 110,44 Euro, jede weitere Leerung 9,49 Euro. Die Grundgebühr bei einem 120-Liter-Behälter kostet 148,80 Euro, jede weitere Leerung 10,78 Euro. Die unterschiedlichen Höhen der Gebühren resultieren unter anderem aus den Nachsorgeverpflichtungen der Kreise von Deponien.

Ab dem 1. Januar 2020 steigt die Grundgebühr: Bei 13 Leerungen beträgt sie 124,67 Euro und erhöht sich damit um rund acht Prozent. Für 120-Liter-Restabfallbehälter steigt die Grundgebühr von 138 Euro (bei zwölf Leerungen) beziehungsweise 144 Euro (13 Leerungen) auf 171,58 Euro, was 19 Prozent entspricht. Für 240-Liter-Tonnen fallen künftig 290,06 Euro Jahresgrundgebühr an statt wie bisher bei zwölf Leerungen 224,40 Euro beziehungsweise 235,20 Euro bei 13 Leerungen. Das ist eine Steigerung um 23 Prozent.

Jede zusätzliche Leerung der Restmülltonne zu den künftig in der Grundgebühr enthaltenen 13 Abholungen kostet 9,15 Euro für einen 80-Liter-Behälter statt wie bisher 4,80 Euro, 10,50 Euro für eine 120-Liter-Tonne (bisher sechs Euro) und 13,82 Euro für eine 240-Liter-Tonne (10,80 Euro).

Bisher lassen die Bürger im Kreis, so der ART, ihre Restabfall-Tonnen (80, 120 oder 240 Liter) durchschnittlich 14 Mal pro Jahr leeren. Wenn also ein Haushalt eine 120-Liter-Tonne für den Restabfall hat und diese statt der 13 inkludierten Leerungen im Jahr 14 Mal abholen lässt, kommt eine Gebühr von jährlich 182,08 Euro zusammen.

Das ist in der Gebühr enthalten: Die 13-malige Leerung der Restabfallbehälter ist in der Grundgebühr abgedeckt. So lässt sich über das Jahr gesehen ein Vier-Wochen-Rhythmus einhalten. Ebenfalls inkludiert ist die Sperrmüllabholung an vier Terminen pro Jahr, die Problemabfallentsorgung, die Abgabe von Grüngut an den jeweiligen Annahmestellen, die Abholung des Papiermülls in der Blauen Tonne alle vier Wochen und die Abgabe von Bioabfällen an den jeweiligen Sammelstellen (Biotüte).

Wer bekommt welche graue Tonne: Haushalte bis vier Personen bekommen standardmäßig eine 80-Liter-Tonne, Haushalte mit fünf bis sechs Personen 120-Liter-Behälter, Wohneinheiten mit sieben bis zehn Personen eine 80-Liter- plus eine 120-Liter-Tonne und Häuser mit elf bis zwölf Bewohnern 240-Liter-Tonnen. Die Berechnungsgrundlage liegt bei zehn Litern Restabfall pro Person und Woche bei zweiwöchiger Abfuhrmöglichkeit.

Bisher lag das Mindestvolumen für Haushalte mit bis zu zwei Personen bei 80 Litern, Drei- bis fünf-Personen-Haushalte bekamen eine 120-Liter-Restabfalltonne und Haushalte mit sechs bis acht Bewohnern eine 240-Liter-Tonne.

Derzeit sind 20 Prozent aller Müllbehälter im Kreis 80-Liter-Tonnen, 60 Prozent fassen 120 Liter, 19 Prozent 240 Liter und ein Prozent der Behälter fassen 1100 Liter oder mehr.

Wie geht es weiter: Die neue Gebührenstruktur wird, vorausgesetzt die Versammlung, die bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet war, hat den neuen Gebührensätzen zugestimmt, auf Kreisebene am Montag, 12. August, im Ausschuss für Umweltschutz, Abfall- und Energiewirtschaft besprochen. Anschließend ist sie eine Woche später Thema im Kreisausschuss sowie im Kreistag am Montag, 26. August. Abschließend wird die ART-Zweckverbandsversammlung am 17. September die neuen Satzungen absegnen.