Entsorgung : Keine Müllabfuhr in drei Orten: ART reagiert auf Kritik

Gielert/Etgert/Immert Die starken Schneefälle am Anfang der Woche und die damit verbundenen schwierigen Straßenbedingungen haben nicht nur dafür gesorgt, dass in Heidenburg in einigen Straßenzügen die Mülltonnen nicht geleert wurden.

Von Christoph Strouvelle

Sondern ganze Orte seien von dem Abfuhrunternehmen nicht angefahren worden. Dazu zählen Gielert, Immert und Etgert. Den Gielerter Christoph Schneider ärgern gleich mehrere Dinge. Nach seiner Aussage sei die Hauptstraße frei und gut befahrbar gewesen, sagt er. Die Aussage, die er vom Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) erhalten habe, stellt ihn nicht zufrieden. Der Fahrer des Abfuhrunternehmens, das im Auftrag dsr ART die Tonnen leert, habe gesagt, er könne den Ort wegen Schnees nicht anfahren. „Diese Aussage ist eine absolute Frechheit“, sagt Schneider.

Nach 7.30 Uhr sei kein Schnee mehr gefallen, die Straßen seien absolut frei gewesen. Zudem kritisiert er die „dreiste“ Reaktion des ART. Schneider fehlt eine Entschuldigung sowie aus Kulanz eine kostenlose Bereitstellung von Abfallsäcken, um den anfallenden Müll bis zur nächsten Leerung sammeln zu können. Jetzt müsse er diese kaufen. Dabei entstehe ihm kein wirtschaftlicher Nachteil, heißt es von seiten der ART. Was für ihn eine „absolute Frechheit“ darstellt. Denn zwei Abfallsäcke, die zusammen den gleichen Inhalt haben wie die Restmülltonne, seien mit 16 Euro teurer als eine Leerung einer 80-Liter-Tonne für umgerechnet 4,25 Euro.

aaaa Foto: Ilse Rosenschild/Archiv Foto: Ilse Rosenschild