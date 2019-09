Kommunalpolitik : Mülltonnenbox für Longkamper Friedhof

Longkamp Soll für Longkamp einer Elementarschadenversicherung für kommunale Einrichtungen abgeschlossen werden? Das ist eine der Fragen, die am Mittwoch, 9. Oktober, in einer Ratssitzung in Longkamp geklärt werden soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken