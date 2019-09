Freizeit : Multimedia-Show zur Ferienfreizeit Klausen

Klausen (red) In diesem Sommer nahmen 45 Kinder und zehn Betreuer an der Kinder-Ferienfreizeit der katholischen Pfarrgemeinde Klausen teil. Franz-Peter Wasser hat die Ferienzeit mit vielen Schnappschüssen festgehalten und daraus eine Multimedia-Show erstellt.

Diese wird am Sonntag, 29. September, ab 17 Uhr in der Eberhardsklause in Klausen gezeigt. Der Eintritt ist frei.