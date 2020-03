Theater : Ruhestand – plötzlich war die Ruhe weg!

Theater Kleinich. Foto: TV/Heimat- und Verkehrsverein Kirchspiel Kleinich

Kleinich (red) Der Heimat- und Verkehrsverein Kirchspiel Kleinich bringt das Mundartstück „Ruhestand – und plötzlich war die Ruhe weg!“ im Gemeindesaal in Kleinich auf die Bühne. Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 15. März, von 10 bis 12 Uhr in der Kulturscheune in Oberkleinich.



Das Lustspiel wird an folgenden Abenden im Gemeindesaal in Kleinich aufgeführt: Freitag, 17. April, 20 Uhr; Samstag, 18. April, 20 Uhr; Sonntag, 19. April, 18 Uhr; Freitag, 24. April, 20 Uhr; Samstag, 25. April, 20 Uhr. Karten für den Bereich Irmenach können am Sonntag, 15. März, von 13 bis 14 Uhr bei Renate Kirst, Kirchstraße 24, in Irmenach erworben werden. Ab Montag, 16. März, gibt es die restlichen Karten bei der Volksbank Hunsrück-Nahe in Kleinich oder unter Telefon 06536/473.