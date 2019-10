Brauchtum : Mundartabend in Kröv bewahrt das Dialekt

Kröv (red) Der 31. traditionelle Moselländische Mundart-Abend in Kröv findet am Sonntag, 3. November, ab 19 Uhr in der Reichsschenke „Zum Ritter Götz“ statt. Unter dem Motto „On Weada solltä mia net spearrä, un oos schien Sprooch noch lang bewearrä!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken