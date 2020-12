Corona : Museumsbesuch von der Couch aus

Bernkastel-Kues/Wehlen (red) Damit die großen und kleinen Freunde des Museums im Kloster Machern sich auch von zu Hause ins Museum begeben können, gibt es ein „Museums Quiz“ über die Internetseite www.klostermachern.de.

Thematisch zweimal im Monat wechselnde Exponate können so in einer Bildergalerie gemütlich von zu Hause aus entdeckt werden. Das erste Thema dreht sich um „Lego“. Jedes Bild enthält Details, zu denen sich mit der Familie Geschichten erzählen oder auch erfinden lassen. Unter den Bildern sind jedoch immer sechs Bilder, in denen eine Figur oder ein Gegenstand fehl am Platz ist. Die gilt es zu finden und an info@klostermachern.de zu mailen. Der Titel der Bilder soll genannt werden und was daran falsch ist. Alle korrekten Rückmeldungen erhalten beim nächsten realen Museumsbesuch ein Geschenk.