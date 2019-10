Jubiläum : Museumsfest: Maarmuseum feiert 20. Geburtstag

Manderscheid Am 7. Juni 1999 wurde das Maarmuseum Manderscheid eröffnet. Bis heute haben es rund 300 000 Gäste besucht. Es gab in dieser Zeit mehr als 3000 Museumsführungen. Dieses Jubiläum soll im Rahmen des Museumsfestes am Sonntag, 20.Oktober gefeiert werden.

