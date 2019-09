Museum : Museumsnacht im Stil der 1920er Jahre

Morbach-Weiperath (red) Ganz im Stil der Goldenen 1920er Jahre findet die Museumsnacht am Samstag, 28. September, in und um das Holzmuseum in Morbach-Weiperath statt. Ab 18 Uhr sorgt die Swing- Band „Gramophoniacs“ aus Saarbrücken für Stimmung.

