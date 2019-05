Musical : Schüler zeigen Highschool High

Musical Highschool High. Foto: TV/IGS Morbach

Morbach (red) Die Musical AG der IGS Morbach führt das Musical „Highschool High“ am Montag, 27. Mai, und Dienstag, 28. Mai, jeweils um 19.30 Uhr im Festsaal der Baldenauhalle in Morbach auf. In dem Stück geht es um Liebe, Teamfähigkeit, Toleranz und Zusammenhalt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken