Musicals : Fasziniert von der Magie der Musik

Ausschnitte aus zwölf bekannten Musical wie „We will rock you“ brachten die Dasteller von Musical Magics mit ihrer neuen Show im Atrium des Wittlicher Cusanus-Gymnasiums erstmals auf die Bühne. Foto: Holger Teusch

Wittlich Die Aufführung von Musical Magics begeistert im Atrium des Cusanus-Gymnasiums Wittlich mit einer Mischung der bekanntesten Lieder.

() „Schnipp mal mit den Fingern!“ Mit einem mehr als durchsichtigen Trick ließ der Zauberer die Lichter an den kleinen Weihnachtsbäumen brennen. Mit Magie hatte das nichts zu tun. Viel mehr mit einem funktionierenden Handschalter. Die Lacher hatte Tim Fischbeck aber so erst recht auf seiner Seite. Ob als Zauberer, Kerzenständer Lumière aus „Die Schöne und das Biest“ oder als seriöser Moderator: Der 34-Jährige bereitete die rund 600 Zuschauer bei Musical Magics im ausverkauften Atrium des Wittlicher Cusanus-Gymnasiums darauf vor, was sie erwartete: Magie aus Musik und Theater.

In der Säubrennerstadt feierte die Show am Samstag mit ihrem neuen Programm Premiere. Das Beste aus zwölf bekannten Musicals wie „König der Löwen“, „Falco meets Amadeus“, „Miss Saigon“, „Starlight Express“ oder „Tanz der Vampire“ interpretierte Michael Thinnes mit seinem Team: stimmgewaltig, farbenfroh und rasant. Erstaunlich, wie ein knappes Dutzend Künstler immer wieder in neue Rollen und vor allen teils aufwendige Kostüme schlüpfte.

„Die Akteure sind toll“, sagte Monika Herr (54), die zusammen mit Inge und Monika Kolhey aus Oberkail (Eifelkreis Bitburg-Prüm) nach Wittlich gekommen war. „Es ist einfach eine tolle Akustik hier“, ergänzte Inge Kolhey (51). Und Monika Kolhey (57) ergänzte: „Die Stimmen sind einzigartig.“ Ob Thinnes, als Dr. Jekyll, Falco, Der Tod, Phantom der Oper, Graf von Krolock, Freddie Mercury oder Athos ebenso wie Katharina Wahl und Christine Kaufmann gleich siebenmal solo im Einsatz oder Sebastian Schaffer beispielsweise als GI Chris aus Miss Saigon – die Stimmen füllen den großen Raum des Atriums aus. „Es ist das erst Musical, das ich sehe, und das im Alter von 64 Jahren“, erzählte Jürgen Huhn aus Niersbach lachend und resümierte: „Absolut super!“ Das werde nicht sein letztes Musical gewesen sein, das er mit Ehefrau Veronika (62) besucht hat.