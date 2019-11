Unterhaltung : Musical Scrooge erstmals in der Region (mit Fotos)

Musical Scrooge erstmals in der Region (mit Fotos)

Wittlich Familienunterhaltung mit leuchtenden Kinderaugen gab es bei der Aufführung des Familien-Musicals „Scrooge“ am Freitagabend im Atrium in Wittlich.

Die Weihnachtsgeschichte von Christian Berg und Michael Schanze begeisterte die 450 Besucher. Viel Lob gab es für das engagierte Ensemble, das bis Jahresende das Musical insgesamt 28 Mal aufführt, unter anderem am Freitag, 6. Dezember, in der Bitburger Stadthalle und am Montag, 30. Dezember, im Firum Daun.