Fest : Musik- und Grillfest mit Highland-Games

Hupperath (red) Der Musikverein Harmonie Hupperath lädt für Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, zum Musik- und Grillfest mit Highland-Games ins Feuerwehrhaus in Hupperath ein. Los geht es am Samstag um 14 Uhr mit den „Hauppata Highland-Games“ auf der Wiese gegenüber dem Feuerwehrhaus.

Im Anschluss an die Siegerehrung gibt es Blasmusik mit den Musikvereinen aus Großlittgen und Darscheid sowie ab 21 Uhr Live-Folk-Rock und Pop mit der Band „The Limpits“. Im „Irish-Pub“ im Feuerwehrhaus können verschiedene Whisky-Sorten getestet werden. Das Programm am Sonntag beginnt ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen und musikalischer Unterhaltung durch die Spielgemeinschaft Bergweiler-Wittlich. Anschließend spielen die Musikvereine aus Bombogen und Minderlittgen. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken. An beiden Tagen wird ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten.